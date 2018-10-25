Челябинск, 25 октября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев оказался в поле внимания прокуратуры. По итогам проверки выявлены факты превышения чиновником должностных полномочий, говорится в поступившем в редакцию ИА REGNUM официальном сообщении облпрокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Ведомство полагает, что нарушения были допущены во время определения нового подрядчика по вывозу твёрдых бытовых отходов — ООО «Центр коммунального сервиса». Именно эта организация стала подрядчиком муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр» после того, как в городе разразился мусорный коллапс.

В прокуратуре полагают, что Параничев не принял должных мер для выбора других организаций в качестве подрядчиков и, зная о нехватке в «Центре коммунального сервиса» необходимой специальной техники, работников и средств, потребовал от руководства «ГорЭкоЦентра» заключить договор с «ЦКС».

Напомним, мусорный коллапс разразился 11 сентября. ООО «ЦКС» приступило к вывозу мусора 18 сентября. Однако свои обязательства, как признали в прокуратуре, исполняло не в полном объёме. 24 сентября в городе был введён режим ЧС.