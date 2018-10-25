Рим, 25 октября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека осудил Италию за применение жесткого тюремного режима к одному из руководителей мафии Бернардо Провенцано, передает информагентство Ansa в четверг, 25 октября.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше»

Судьи сочли, что министерство юстиции Италии нарушило право Провенцано не подвергаться бесчеловечному и унизительному обращению. В 2016 году мафиози умер в тюрьме.

Представители Провенцано заявили о своем удовлетворении решением ЕСПЧ: адвокат Розальба Ди Грегорио отметил, что их целью было утверждение принципа неприменимости жесткого режима заключения к тем, кто уже не представляет социальной опасности, потому что такой режим превращается в преследование.

В свою очередь руководители итальянского государства резко раскритиковали решение ЕСПЧ. Вице-премьер Луиджи Ди Майо отметил, что решение суда его изумило: «Это что, шутка?». Глава МВД Маттео Сальвини напомнил, что Провенцано был приговорен к 20 пожизненным заключениям за десятки убийств.

«Вот вам еще одно доказательство бесполезности этого европейского балагана. За Италию будут решать итальянцы и никто другой», — написал Сальвини на своей странице в Twitter.