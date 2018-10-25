Киев, 25 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Количество граждан Украины, едущих в Европу по железной дороге, впервые превысило пассажиропоток в направлении России, заявил сотрудник «Укрзализныци» Александр Красноштан 25 октября в интервью изданию «Экономическая правда».

Луи-Абель Трачет. Железная дорога

«Пальму лидерства взял ЕС. Среди наиболее популярных направлений — Перемышль, Кошице, Варшава, Рига. Вена очень хорошо продается. В прошлом году мы изменили акцент. До прошлого года Россия была лидером, пока это уже ЕС», — отметил Красноштан.

Он также отметил, что пассажиропоток в Россию остаётся стабильным и приносит доход «Укрзализныце».

Напомним, наиболее рентабельным железнодорожным направлением на Украине является Москва. Перевозки между Россией и Украиной почти в 10 раз выгоднее внутриукраинских. Тем не менее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил закрыть сообщение с РФ.

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