Коломна, Московская область, 25 октября, 2018, 14:54 — ИА Регнум. На чемпионате России по конькобежному спорту в женских соревнованиях на дистанции 1500 м победительницей стала Евгения Лаленкова.

Clément Bucco-Lechat Конькобежка

Лаленкова пришла к финишу с результатом 1 минута и 58,44 секунды. Второе место заняла Наталья Воронина, результат которой составил 1 минута и 58,95 секунды. Замкнула тройку Елизавета Казелина, пробежавшая дистанцию за 1 минуту и 58,96 секунды.

Напомним, чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне и завершится 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников стал победителем соревнований на дистанции 500 м.

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