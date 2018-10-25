Брюссель, 25 октября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Председатель Европейского Совета Дональд Туск на своей официальной странице в Twitter поздравил заключенного в России террориста Олега Сенцова с присуждением премии имени Сахарова. Поздравление Туск опубликовал на украинском языке.

Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Ворон ворону глаз не выклюет

«Поздравляю Олега Сенцова, заключенного украинского режиссера и писателя с получением премии Европейского парламента за свободу мысли имени Сахарова! Я еще раз призываю Москву освободить Сенцова и всех других политзаключенных после незаконной аннексии Крыма Россией», — написал Туск 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Сенцов удостоен премии как символ борьбы за освобождение политических заключенных. Церемония награждения состоится в декабре в Страсбурге, но он ее пропустит.

Напомним, Сенцов осужден за подготовку терактов в Крыму. Он приговорен к 20 годам тюремного заключения.