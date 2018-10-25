Москва, 25 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Москву пришла переменчивая осенняя погода. В конце октября ожидаются первые дневные заморозки, сообщает 25 октября Гидрометцентр России.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Заледеневшее окно

Циклоны будут влиять на погоду в столичном регионе до 28 октября. Погода будет облачной, с осадками и ветром. Средние температурные значения ожидаются около климатической нормы.

Неделя, начинающаяся 29 октября, будет определяться скандинавским антициклоном. До этого дневных отрицательных температур в Москве и области не ожидается.

«Прогнозируются небольшие осадки, ночами будет подмораживать до −6…−1°, днем будет −2…+3°», — отмечают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 октября в Москве будет до +6 градусов, по области — до +8 градусов. Для конца октября в столичном регионе установилась довольно тёплая погода.

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