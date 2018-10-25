Токио, 25 октября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Министерство труда Японии посчитало, что процент «использованных» годовых оплачиваемых отпусков в частном секторе в 2017 году достиг 20-летнего максимума. Это по-прежнему один из самых низких показателей в мире.

Токио

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в 2017 году только половина работающих уходила в оплачиваемый отпуск. Наиболее «непопулярным» он был среди работников отелей и ресторанов — только 32,5% людей воспользовались оплачиваемым отдыхом в прошлом году. Еще в 90-х годах японское правительство поставило себе цель добиться показателя в 70% по отпускам к 2020 году. Согласно заявлению министерства труда, несмотря на увеличение показателей, плану не суждено осуществиться.