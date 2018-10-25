* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. 24 октября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нуристан (столица провинции — г. Парун) было ликвидировано по меньшей мере шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была поведена контингентом Вооруженных сил США на территории уезда Нурграм провинции Нуристан.

Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана добавили, что авиационные удары были нанесены по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при помощи дронов.

Согласно вышеупомянутому заявлению, несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не прокомментировала данную информацию.