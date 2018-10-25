Москва, 25 октября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. 25 октября на экраны России выходит драма «Два билета домой». Эта картина — плод совместной работы режиссера Дмитрия Месхиева (автора военной драмы «Батальон» и фильма «Свои») и Сергея Гармаша, который, кроме того, что сыграл главную роль, выступил в данном проекте еще и как сценарист и продюсер. Это настоящая драма: история детдомовской девочки, которая на выпускном вечере узнаёт, что она не сирота, её отец недавно вышел на свободу после срока, который он отбыл за убийство ее матери. Теперь весь смысл ее жизни в одном — месть. Но знакомство приводит к иным результатам…

Цитата из к/ф «Два билета домой». реж Дмитрий Месхиев, Сергей Гармаш. 2018. Россия Дочь и отец

«Первоначально сценарий назывался «Дочь», — рассказал Сергей Гармаш, — потом появился вариант «Преданные», и в конце остановились на «Два билета домой».