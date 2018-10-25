Джелалабад, Афганистан, 25 октября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. 24 октября жители уезда Родат афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) сообщили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны 23 октября на территории данного уезда, было убито 17 гражданских.

(сс) ArmyAmber Афганец

Местные жители утверждают, что среди погибших есть дети.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», семьи жертв в знак протеста принесли тела погибших к шоссе Джелалабад-Торхам, положили их на подушки и укрыли под навесом. Семьи погибших требуют от правительства Афганистана проведения тщательного расследования и призывают наказать виновных в гибели мирных жителей.

Официальные представители властей провинции Нангархар подтвердили, что силы безопасности и обороны провели операцию против боевиков в уезде Родат. Представители властей сказали, что в уезд была отправлена специальная комиссия, уполномоченная провести проверку поступившей от мирных жителей информации.