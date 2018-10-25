Астана, 25 октября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили законопроект, ратифицирующий договор между Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном о точке стыка государственной границы, сообщает 25 октября агентство «Казинформ».

David Mulder Туркестан на глобусе

Документ в Сенате представил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он напомнил, что точка стыка границ трех государств находится в районе платно Устюрт.

После ратификации договора полностью завершится процесс делимитации государственной границы Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили вышеуказанный законопроект 12 сентября. Сам договор был подписан 10 ноября 2017 года.