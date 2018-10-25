Иерусалим, 25 октября, 2018, 18:37 — ИА Регнум. В политических кругах Израиля разразился переполох: он связан с предполагаемым отказом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху от проведения досрочных выборов. Израильское информационное агентство Israel HaYom заявило в одной из своих статей, что Нетаньяху опасается заговора со стороны президента Израиля Рувена Ривлина.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По мнению журналистов, Нетаньяху опасается, что по итогам выборов Ривлин может предоставить право формирования коалиции кому-то другому. Таким образом, авторитет Нетаньяху и его пребывание на посту в качестве главы правительства будут подвергнуты сомнению.

В предполагаемом «заговоре» оказался также замешан однопартиец Нетаньяху Гидеон Саар, претендующий на пост главы партии «Ликуд». Израильские СМИ заявляют о том, что Саар якобы уговаривает Ривлина не давать Нетаньяху право формирования правительственной коалиции.

Однако и Ривлин, и Саар решительно отвергают заявления журналистов. Президент Израиля заявил, что статья Israel HaYom является «ни на чем основанной паранойей», отметив, что «ни намерений, ни реальных действий в данном направлении нет и не было».