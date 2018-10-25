Найроби, 25 октября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Элиуд Кипчоге, атлет из Кении, был объявлен человеком года в Кении по версии Организации Объединенных Наций. На Берлинском марафоне, состоявшемся в 2018 году, Кипчоге смог не только защитить свой титул победителя марафона, но и установил новый рекорд, пробежав всю дистанцию за два часа одну минуту и тридцать девять секунд. Также он выиграл золотую медаль марафона на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, прошедших в 2016 году.

(сс) Denis Barthel Элиуда Кипчоге

По информации кенийской газеты Daily Nation, ООН приняло решение о присуждении этого титула Кипчоге за его спортивные достижения, его выдающиеся личные качества, которые позволили ему стать мировым рекордсменом в марафоне, и за его вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ и СПИД.

На приеме, который состоялся в офисе ООН в Найроби в честь 73-й годовщины создания ООН, его заслуги были отмечены должным образом.

Элиуд Кипчоге является одним из трех кенийских атлетов, выдвинутых в 2018 году от своей страны на титул «Атлет года». Двое других претендентов от Кении — это Эммануэль Корир, победитель Бриллиантовой Лиги в беге на 800 метров, и Тимоти Черуийот, победитель Бриллиантовой Лиги в беге на 1 500 метров.