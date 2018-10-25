Архангельск, 25 октября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В Архангельской области за 9 месяцев текущего года цены и тарифы на услуги выросли на 4,2%. В наибольшей степени увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг — на 29,7%, услуг в сфере зарубежного туризма — на 24,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт

По данным статистики, услуг городского автомобильного транспорта — на 12,9%, экскурсионных услуг — на 10,4%, услуг воздушного транспорта — на 8,7%, услуг правового характера — на 5,5%.

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Жилищные услуги стали дороже на 2,8%, в том числе плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах выросла на 28%, взносына капитальный ремонт — на 5,4%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 4,1%, содержание и ремонт жилья — на 2,5%. Среди коммунальных услуг в наибольшей степени подорожала оплата холодного водоснабжения и водоотведения — на 5,7%, услуги по снабжению электроэнергией — на 4,0%, газоснабжение — на 3,8%.

Услуги в системе образования стали дороже на 5,2%, в том числе услуги высшего образования — на 16,5%, среднего образования — на 5,1%, дошкольного воспитания — на 3,0%. Одновременно с этим, услуги профессионального обучения снизились в цене на 1,2%. Стали дешевле услуги банков — на 1,4% и услуги страхования — на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы жителей области продолжают сокращаться. К октябрю денежный доход жителя региона в месяц составил 32 184 рубля, что на 0,6% меньше, чем год назад. Реальные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились еще больше — на 2,5%.

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