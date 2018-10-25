Ярославль, 25 октября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. У Ярославского ЛВЗ — новый собственник. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, имущественный комплекс купило АО «Группа компаний ЕКС».

Ярославский ЛВЗ

Официальным покупателем выступило ООО «Энергокапитал». О том, что запуск предприятия намечен на март следующего года, заявил ио мэра Ярославля Владимир Волков. По предварительным данным на производстве будет занято порядка 250 работников.

В региональном департаменте АПК нам подтвердили эту информацию, отметив, что, возможно, ликерка начнет работу раньше.

«На ЛВЗ было введено конкурсное производство, торги прошли, инвестор действительно определился, и не просто инвестор — можно сказать, появился собственник предприятия. Сейчас идет техническая экспертиза оборудования, которая будет закончена на следующей неделе», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента АПК — председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Валентина Шишина.

По ее словам, сегодня проходят процедуры увеличения уставного капитала, установка счетчиков — для того, чтобы получить лицензию. Идет подбор кадров.

«Сразу скажу, что предпочтение отдается кадрам, которые работали на предприятии раньше, потому что они знают процесс, имеют соответствующий опыт и квалификацию. Мы находимся в курсе процесса, постоянно на связи, вопрос это стоит на особом контроле», — пояснила Валентина Шишина.

Она отметила: когда на Ярославском ЛВЗ началась продажа имущественного комплекса предприятия, находящегося в конкурсном производстве, первые торги были объявлены на товарные знаки, то есть бренды, которыми владел завод. И очень важно, что госучреждение «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» выиграло торги по приобретению 20 товарных знаков АО «ЛВЗ «Ярославский».

"Поэтому у нас есть полное право осуществлять процесс контроля. Сказать конкретно дату пуска предприятия сложно, все зависит от получения лицензии от Росалкоголя, но на сегодня все вопросы, связанные с выкупом имущественного комплекса, завершены. Были сформированы лоты, все конкурсное производство было направлено на то, чтобы не разбазарить имущество по частям, а продать его единым комплексом и сохранить производство. Мы убеждены — это будет восстановленный завод с сохраненными традициями, ярославцы совсем скоро увидят на прилавках любимые бренды», — говорит Валентина Шишина.

По ее словам, пуск производства может произойти раньше, чем в марте. Конечно, на полную мощность ЛВЗ сразу не выйдет, для этого нужно время.