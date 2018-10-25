США, 25 октября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В одной из школ американского штата Флорида две девочки 11−12 лет планировали убийство своих товарищей по сатанинскому обряду. Об этом сообщил портал Metro.co.uk 25 октября.

Цитата из т/с «Школа». Реж. Валерия Гай Германика. 2010. Россия Школьница с оружием

Бдительные учителя и полиция предотвратили трагедию. Учителя вовремя заметили отсутствие девочек на уроке и предприняли их поиски. Девочки были обнаружены вооруженными тремя большими ножами.

В школьном туалете полиция нашла приготовленный кубок. При обыске в домах девочек была найдена рукописная табличка «идите в туалет».

Школьницы задержаны. Предположительно, они готовили убийство своих младших товарищей по школе по сатанинскому обряду с перерезанием горла и выпиванием крови жертв из кубка. Их подозревают в сговоре с целью совершения убийства и в несанкционированном ношении оружия в школе.

По словам представителя полицейского департамента Бартоу, после расправы с детьми школьницы намеревались совершить самоубийство.