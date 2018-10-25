Ярославль, 25 октября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не планирует переименование аэропорта «Туношна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Аэропорт «Туношна»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославцы в социальных сетях высказывают предложение присвоить «Туношне» имя хоккеиста Ивана Ткаченко, погибшего вместе с командой «Локомотив» в авиакатастрофе 9 сентября 2011 года.

Идея возникла в связи с проведением конкурса «Великие имена России», который предлагает выбрать имена для 45 крупнейших аэропортов страны. В их число «Туношна» не вошла.

«Для Ярославского региона вопросы переименования аэропорта сегодня не самая насущная проблема. Такой процесс влечет за собой существенные расходы, а бюджет регионального воздушного порта сегодня строго функционален. Кроме того, аэропорт реализует крупный инфраструктурный проект. Так что на ближайшие годы «Туношна» сохранит свое историческое название», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Голосование за новые имена крупнейших аэропортов должно завершится в текущем году.