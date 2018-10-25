Бишкек, 25 октября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В Киргизии отбывают наказание 558 человек, осужденных за преступления религиозно-экстремистского характера. Из них 16 приговорены к пожизненному лишению свободы. Об этом заявил начальник управления правового обеспечения Госслужбы исполнения наказаний Айваз Кадыров, выступая на заседании тематического круглого стола.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

По словам представителя ГСИН, 96 таких преступников содержатся в следственных изоляторах, 164 — в колониях строгого и особого режима, 206 — в колониях-поселенях, 92 — находятся на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Большинство из них являются гражданами Киргизии и Узбекистана.

Также Кадыров сообщил о том, что в Киргизии провели исследование, посвященное причинам, по которым граждане становятся сторонниками экстремистской идеологии.

«Исследование показало, что все осужденные за экстремизм подвергались в детстве бытовому насилию и другим формам насилия в семье. По итогам исследования были разработаны специальные вопросы прибывшим осужденным, чтобы оценить степень радикализации человека», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, по информации аналитиков ООН, количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии в период с 2010 по 2017 годы увеличилось более чем в пять раз — с 79 до 422 человек. Каждый пятый преступник — женщина.

Отметим, что согласно различным данным, на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.