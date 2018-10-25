Тирана, 25 октября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В комиссии по экономике и финансам Албании прошло голосование по закону о закрытии игорных заведений в Албании. Закон, с внесенными поправками, предусматривает закрытие всех частных спортивных букмекерских контор, в том числе и онлайн, запрет гоночных ставок, бинго и казино к 31 декабря 2018 года.

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Министр финансов Албании Арбен Ахметай решительно подчеркнул, что после этого решения «пути назад нет».

Ахметай заявил, что до 31 декабря 2018 года налоговые инстанции должны получить все задолженности по налогообложению с предприятий игорного бизнеса.

Глава парламентской комиссии по экономике Эрион Браче поздравил депутатов социалистической партии, которые несмотря на оказываемое в течение последних двух недель давление, ни минуты не колебались и проголосовали за предложение правительства о закрытии игорных заведений, передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

Браче заявил, что президент Албании Илир Мета поддержал это решение.