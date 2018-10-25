Нью-Йорк, США, 25 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Казахстан осудил преступления против народа рохинджа в штате Ракхайн Мьянмы и выступил за скорейшее решение гуманитарного кризиса с участием всего международного сообщества, сообщили 25 октября в пресс-службе МИД Казахстана.

Zlatica Hoke Беженцы рохинджа

25 октября в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме. Заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш выразил обеспокоенность результатами расследования международной миссии.

Представитель Казахстана добавил, что полное раскрытие преступлений против народа рохинджа и привлечение виновных к ответственности станут предпосылками к возвращению мусульман-рохинджа в свои дома.

Казахстан высоко оценил усилия правительства Бангладеш по оказанию помощи беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на заседании СБ ООН Казахстан призвал правительство Мьянмы приложить усилия для устранения проблем, связанных с положением народа рохинджа.