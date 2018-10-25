Великий Новгород, 25 октября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Лидер фракции КПРФ в Новгородской областной думе Валерий Гайдым обратился к прокурору Новгородской области Андрею Гуришеву с просьбой проверить процедуру принятия нового областного закона, который снизил норму жилья для детей-сирот с 28 до 18 кв метров на человека. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, закон был принят 24 октября большинством голосов депутатов регионального парламента.

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Отметим, что при этом несколько депутатов проголосовали заочно: такое право (оставлять заявления с голосованием по повестке дня) областные депутаты предоставили себе на сентябрьском заседании областной думы, внеся поправки в регламент.

«Считаем, что данный закон ухудшает положение детей-сирот и приведет к социальной напряженности среди молодежи и её озлобленности на общество, что может привести к трагическим последствиям, аналогичным произошедшим в Керчи. Кроме того, при голосовании за данный законопроект председателем думы были заявлены шесть так называемых записок от отсутствующих депутатов, якобы проголосовавших за принятие данного законопроекта, которые не были продемонстрированы присутствующим», — говорится в обращении Гайдыма к областному прокурору.

Он просит прокуратуру Новгородской области провести проверку процедуры принятия законопроекта.

Корреспонденту ИА REGNUM Гайдым также заявил, что готовит обращения Уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ Анне Кузнецовой и в Генеральную прокуратуру РФ.