Бишкек, 25 октября, 2018, 13:38 — ИА Регнум. В ближайшее время в Киргизию приедут представители 17 узбекских компаний, которые намерены наладить поставки киргизстанского семенного картофеля в Узбекистан. Об этом на пресс-конференции пообещал замминистра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, пишет «Кабар».

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

По словам чиновника, в начале мая 2018 года узбекские власти сообщили о том, что теперь будут завозить из-за рубежа только семенной картофель.

«По этому поводу проводились переговоры в Душанбе на уровне премьер-министров и профильных министров. Кроме того мы работаем с правительством Узбекистана», — сказал он и добавил, что Киргизия пытается договориться о поставках картофеля в Туркмению.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Киргизии, за 9 месяцев 2018 года в республике выращено свыше 1 миллиона тонн картофеля, что 8,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего же в стране с начала года произведено продукции растениеводства на сумму около 83,4 млрд сомов (около 78,7 млрд рублей).