Рим, 25 октября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Два итальянских журналиста подали в национальную прокуратуру жалобы на действия еврокомиссаров Гюнтера Эттингера и Пьера Московичи, сообщает Il Giornale в четверг, 25 октября.

Оноре Домье. Жалоба (фрагмент). 1845

Журналисты обвиняют руководителей Еврокомиссии в манипулировании рынком.

Члены Еврокомиссии множество раз выступали с резкими критическими заявлениями в отношении проекта бюджета Италии, причем еще до того, как могли прочитать этот проект, отмечают истцы.

Следствием резких заявлений высокопоставленных лиц стало снижение итальянских котировок на бирже. Другими словами, еврокомиссары нанесли Италии экономический ущерб.

Во вторник, 23 октября, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года. Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета. В правительстве отвечают, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет.

Еврокомиссию не устраивает, что правительство Италии планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). Эти средства правительство предполагает потратить на исполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и введение дохода от гражданства.

В правительстве Италии считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, что подтверждается экономическими итогами последних лет, и нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру. Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

В случае, если Италия откажется пересматривать проект бюджета по требованию Еврокомиссии, ей грозят санкции. Кроме того, ожидается падение биржевых индексов.

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