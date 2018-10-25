Сингапур, 25 октября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над своей соотечественницей Петрой Квитовой на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

(сс) James Boyes Каролина Плишкова

Плишкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Квитовой четыре эйса, семь ошибок на подаче и три брейка.

Отметим, что на групповом этапе турнира Плишкова одержала две победы в трёх матчах и вышла в полуфинал.

Напомним, итоговый турнир WTA проходит в Сингапуре с 21 по 28 октября.

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