Запорожье, Украина, 25 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Украинского журналиста Павла Волкова, больше года удерживаемого в СИЗО Запорожья по надуманным обвинениям, освободили 25 октября из-под стражи в зале суда, сообщила его гражданская жена Валерия Евдокимова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

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Рассмотрение продления ареста Волкову состоялось в Запорожье 25 октября. В ходе рассмотрения дела суд принял решение освободить журналиста из-под стражи в зале суда без назначения иной меры пресечения. Также суд назначил ежедневные заседания по делу Волкова, начиная с 21 ноября.

Напомним, украинского журналиста Павла Волкова арестовали по надуманным обвинениям 27 сентября 2017 года в Запорожье. С тех пор журналиста держали в СИЗО больше года, каждые два месяца суд продлевал арест без видимых на то оснований. Тем не менее, благодаря поддержке родных, близких, а также общественности и СМИ и работе адвоката Светланы Новицкой, большинство «доказательств» были признаны в суде недействительными.