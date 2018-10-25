Усть-Каменогорск, Казахстан, 25 октября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Перебои в поставках угля в Усть-Каменогорске возникли по причине перераспределения угля АО «Каражыра» на Астану и северные регионы Казахстана, сообщает 25 октября издание YK-news.kz. со ссылкой на заместителя руководителя областного управления энергетики ЖКХ Асхата Букатова.

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По его словам, в северных регионах Казахстана возник дефицит угля. Букатов добавил, что поставки в Усть-Каменогорск восстановятся в прежних объемах 28 или 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане проводится работа по созданию информационной системы «Виртуальный склад», которая позволит повысить прозрачность рынка угля и снизить теневой оборот добывающих компаний.