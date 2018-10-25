Туапсе, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. ПАО «Кубаньэнерго» переведено на особый режим работы в связи с погодными условиями в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба компании. В работе по ликвидации аварий на электросетях региона работах задействовано порядка 30 бригад в составе свыше 110 человек, а также 37 единиц техники, в том числе специальной.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Как сообщается, аварийные бригады продолжают оперативно устранять нарушения электроснабжения на территории Туапсинского, Лазаревского, Адлерского районов и Сочи. Больше всего непогода затронула Туапсинский и Адлерский районы, где зафиксированы нарушения в работе основной и распределительной сети. В Сочинский филиал «Кубаньэнерго» дополнительно направлено 39 бригад и 59 единиц спецтехники из соседних филиалов компании. В настоящее время энергетики проводят запитку потребителей по резервным схемам, не допуская длительного перерыва в энергоснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на Краснодарский край обрушился мощный циклон. Больше всего пострадали Туапсинский, Апшеронский районы, а также Сочи. Размыты участки железнодорожных путей, автодорог, задержаны десятки поездов. Погибли два человека. По данным Минэнерго, на утро 25 октября без света оставались почти 10 тыс. человек.