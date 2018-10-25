«Дареному коню в зубы не смотрят»: в Молдавии удивились подарку Эрдогана
Кишинёв, 25 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил полиции Молдавии бронемашины для разгона демонстрантов. Как передает ИА REGNUM , подарок был сделан в ходе визита Эрдогана в Кишинев на прошлой неделе, но власти Молдавии подтвердили это только сейчас.
Спикер парламента Андриан Канду сказал, что не видел подаренные авто, но думал, что речь об автомобилях скорой помощи. В то же время молдавский премьер Павел Филип подтвердил, что речь именно о машинах для разгона демонстрантов. Филип дал понять, что молдавские власти об этом не просили, но «дареному коню в зубы не смотрят». «Поэтому я просто сказал: спасибо», — добавил премьер.
Ранее презиеднт Игорь Додон попытался опровергнуть информацию о подаренных Эрдоганом бронемашинах. Он сказал, что не просил у турецкой стороны ничего такого.
Об этом подарке Эрдоган в Кишиневе не говорил, но упомянул об этом в ходе визита в Комрат. Речь идет о турецких бронированных спецмашинах TOMA, используемых турецкой полицией. Они оснащены водометами и распылителями газа.