Кишинёв, 25 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил полиции Молдавии бронемашины для разгона демонстрантов. Как передает ИА REGNUM , подарок был сделан в ходе визита Эрдогана в Кишинев на прошлой неделе, но власти Молдавии подтвердили это только сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Спикер парламента Андриан Канду сказал, что не видел подаренные авто, но думал, что речь об автомобилях скорой помощи. В то же время молдавский премьер Павел Филип подтвердил, что речь именно о машинах для разгона демонстрантов. Филип дал понять, что молдавские власти об этом не просили, но «дареному коню в зубы не смотрят». «Поэтому я просто сказал: спасибо», — добавил премьер.

Ранее презиеднт Игорь Додон попытался опровергнуть информацию о подаренных Эрдоганом бронемашинах. Он сказал, что не просил у турецкой стороны ничего такого.

Об этом подарке Эрдоган в Кишиневе не говорил, но упомянул об этом в ходе визита в Комрат. Речь идет о турецких бронированных спецмашинах TOMA, используемых турецкой полицией. Они оснащены водометами и распылителями газа.