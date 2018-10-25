Москва, 25 октября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Блокировать сайты и мобильные приложения для онлайн-знакомств предложили в Госдуме. Об этом агентству «Москва» заявила глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ).

Ангелика Кауфман. Ариадна, брошенная Тесеем. 1774

По ее словам, для девушки такие онлайн-знакомства могут закончиться печально — визави может оказаться аферистом или просто больным человеком.

«Девочки должны быть умные, ведь они же мамы будущие», — цитирует слова Плетнёвой агентство.

По мнению главы комитета Госдумы, для того чтобы в России отношения между мужчиной и женщиной развивались в правильном направлении, указанные ресурсы следует блокировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что в России необходимо официально объявить эпидемию алкоголизма и на этом основании запретить продажу водки.

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