Вашингтон, 25 октября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В Конгрессе США представлен двухпартийный законопроект, запрещающий торговлю оружием и военную помощь властям Саудовской Аравии, сообщает в твиттере конгрессмен Джим МакГоверн.

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Законопроект, копию которого представил пользователям МакГоверн, предлагает запретить США оказывать любую помощь по линии министерства обороны правительству Саудовской Аравии, а также вовлекаться в любое оборонное сотрудничество с этим правительством. Исключение — защита граждан США. В законопроекте также предлагается запрет на продажу властям Саудовской Аравии оружия.

Напомним, в связи с убийством оппозиционного Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, на главу Белого дома стали оказывать еще большее давление с тем, чтобы он пересмотрел отношения с Саудовской Аравией. В ответ на это 24 октября Дональд Трамп заявил, что его администрация, а также представители промышленности планируют принять меры для спасения хотя бы части оружейных контрактов с Эр-Риядом. По словам Трампа, договоры с королевством смогут поддержать 500 тыс. рабочих мест.