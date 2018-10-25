Соледар, ДНР, 25 октября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 307 боеприпасов, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Стрельба

Под огнём противника оказался пригород Донецка, город Ясиноватая и прилегающие к нему поселки, населённые пункты Гольмовский, Доломитное, Зайцево и Широкая Балка возле Горловки, а также посёлки Ленинское, Саханка и Таврия на юге ДНР.

ВСУ использовали 122-мм гаубицы, 120-мм миномёты, а также миномёты калибра 82 мм, зенитные установки, автоматические пушки БТР и БМП, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В СЦКК отметили, что активность украинских войск несколько увеличилась, поскольку ранее наблюдатели зафиксировали 19 случаев нарушения перемирия.

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Напомним, Украина обязалась отвести от линии фронта тяжёлые виды вооружений, подписав 12 февраля 2015 года комплекс мер по выполнению Минских соглашений.