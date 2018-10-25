Житомир, Украина, 25 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Житомирский областной совет ввел мораторий «на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области». Такое решение было принято на сессии облсовета сегодня, 25 октября, передает Житомир.info.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Проект решения выдвинул председатель фракции «Свободы» Сидор Кизин. За него проголосовали 39 из 57 присутствующих, против выступила фракция Оппозиционного блока, не голосовали шесть депутатов от «Батькивщины».

Данная инициатива была предпринята по рекомендации Житомирской областной государственной администрации, которая предложила «создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на территории Житомирской области», а органам местного самоуправления — «принять решение об установлении на соответствующих территориях общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины».

Ранее Львовский областной совет своим решением от 18 сентября 2018 года ввел «мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области».