Киев, 25 октября, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Украинский политтехнолог Дмитрий Фищенко считает, Верховная Рада не введет мораторий на повышение цен на газ, поскольку оппозиционные силы даже «не пытаются решить газовый вопрос». Об этом Фищенко заявил 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя возможность объединения усилий фракций «Батькивщина», «Оппозиционный блок» и «Радикальная партия» для снижения цен на газ.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Как могут договориться оппозиционные фракции, если у них разные интересы? Каждая из партий пытается пройти в парламент, поэтому каждая из них будет доказывать, что она эксклюзивная в плане решения вопроса тарифов на газ. Народ им не верит», — считает Фищенко.

Он считает, что лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко не снизит цены на газ в случае победы на выборах.

«Оппозиционные силы даже не пытаются решить газовый вопрос. Они пытаются показать избирателям, что они единственные, кто может решить газовый вопрос. Они устроили спектакль для избирателя. Конечно, газ не подешевеет, чтобы Тимошенко не говорила. Она всю жизнь говорила, что газ должен быть дешевле, он будет дешевле. Что, когда она была при власти, газ стал дешевле? Нет. Люди это понимают», — сказал Фищенко.

Эксперт также считает, что до выборов правительство во главе с Владимиром Гройсманом не отправят в отставку.

«Правительство не пойдет в отставку. Принятие бюджета зависит не от того, правильно ли прописана цена на газ, а от того насколько удовлетворены «хотелки» депутатов… У нас бюджет — это абстрактный эскиз будущих затрат. Каждый раз в бюджет прописывают поступления в 10−15 млрд от приватизации. Лет 15 никто ничего не выполнял, ничего не приватизировалось… Все обращают внимание на то, что написано в бюджете, но никто не обращает внимание, что мы уже начинаем занимать не под 7%, а под 10%. Их надо будет отдавать. Все живут как в последний раз, потому что в следующем году выборы», — подытожил Фищенко.

Как сообщалось, в октябре парламентские фракции «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» заявили о необходимости провести внеочередное заседание парламента, чтобы ввести мораторий на повышение цен на газ.

Ранее, 19 октября, премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Напомним, 19 октября МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».