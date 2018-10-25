Чимкент, Казахстан, 25 октября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. На совещании по вопросам социально-экономического развития Чимкента глава города Габидулла Абдрахимов предложил перенести празднование Дня города на 19 июня, сообщает 25 октября издание Informburo.

Вокзальная площадь в Чимкенте

На совещании присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не стал возражать. В этот же день, 25 октября, депутаты городского маслихата (совета) на внеочередной сессии единогласно проголосовали за новую дату праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана подписал указ о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения. Южно-Казахстанская область, центром которой был Чимкент, переименована в Туркестанскую область с центром в городе Туркестане.