Москва, 25 октября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Рубль в последние дни выглядел намного лучше всех остальных валют. Несмотря на то, что цены на нефть потеряли за несколько дней больше 10%, это никак не повлияло на динамику российской валюты. Рубль остается в жестком диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар США, сообщил ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Любопытным было движение на рынке в среду. После сообщения о том, что США не планируют вводить дополнительных санкций в отношении России, рубль моментально вырос на 1%, с 65,50 до 65. Однако уже через несколько минут стало понятно, что слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона немного отредактировали и опустили уточнение о том, что дополнительные санкции связаны с химатаками в Великобритании и в целом, продолжается работа над российским санкционным пакетом», — отметил эксперт.

По его словам, рубль сразу вернулся на прежнее место, к уровню 65,5. Устойчивым рубль оказался и к внешним турбулентностям, которые возникли на рынках акций. Серьезное падение мировых индексов привело к увеличению рисков и укреплению доллара к основным валютам.

«Это немного повлияло на рубль, на открытии в четверг пара доллар-рубль поднялась до 65,8. Правда потом снова игроки вернулись к прежним цифрам в районе 65,5. Думаю, твердость нашей валюты объясняется налоговыми платежами», — сообщил Богданов.

Он добавил, что 25 октября больше 1 трлн рублей уйдет на налоги. Скорее всего, после завершения налогового периода рубль догонит остальные валюты, которые к доллару потеряли от 1% до 3%. Можно ожидать пару доллар-рубль выше 66 рублей, предполагает аналитик.

Читайте также: Рубль может выиграть от заседания Европейского центрального банка