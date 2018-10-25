Барнаул, 25 октября, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Данные о том, что почти два миллиона граждан России страдают ожирением, озвученные вице-премьером России Татьяной Голиковой, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин считает заниженными. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6%, он в частности, отметил:

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити. Нас и тут неплохо кормят!

«Татьяна Голикова указала явно заниженные цифры, скорее всего, это данные официальной статистики медучреждений. Предположу, что ожирением страдает не менее четверти россиян, а еще столько же имеют избыточную массу тела.

Однако Россия все же не относится к числу стран с самым высоким уровнем ожирения. Тем не менее в нашей стране прослеживается общемировая тенденция по увеличению доли населения, страдающего ожирением. Причем в качестве превалирующего причинного фактора распространения ожирения все чаще рассматривается снижение физической активности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что около двух миллионов граждан России страдают ожирением Татьяна Голикова заявила на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По её словам, ожирением страдает почти 322 тысяч детей.