Москва, 25 октября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Законопроект, дающий президенту РФ полномочие определять категории для получения гражданства РФ в упрощенном порядке, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября. Речь идет о жителях Украины, Приднестровья, Молдавии, а также жителях прибалтийских республик, отмечают в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Поправками президент РФ наделяется полномочием определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Поправки в закон «О гражданстве РФ» дают президенту Владимиру Путину возможность принятия дополнительных мер по поддержке граждан других государств, в первую очередь тех, кто оказался в беде, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эта проблема особенно остро встала на Украине, где наши бывшие соотечественники, оказались заложниками политического авантюризма властей Киева и гражданской войны», — отметил он.

Важно, что решение об упрощенном порядке получения российского гражданства будет принимать лично глава государства, руководствуясь гуманитарными целями и принципами гуманизма, подчеркнул Володин.

Законопроект «направлен на реализацию послания президента РФ Федеральному Собранию, где Владимир Путин говорил о том, что необходимы меры, которые позволят серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства России для тех, кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны», добавил спикер Госдумы.

Кроме того, поправками упрощается прием в гражданство РФ для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, путем предоставления им права подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.