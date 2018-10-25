Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который, по данным следствия, совершил как минимум два сексуальных преступления в отношении женщин, оказавшихся в салоне его автомобиля.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Попался, который кусался

Органы СКР возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщается, подозреваемый 1992 года рождения ранее уже был судим за преступления сексуального характера. Он отправлен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, один из криминальных эпизодов был совершен 18 октября 2018 года в автомобиле Opel Astra на территории поселка Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга, в отношении женщины 1996 года рождения.

Ночью 20 октября у одного из домов по набережной Фонтанки в этом же автомобиле преступник, применив силу, изнасиловал женщину 1990 года рождения.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, число изнасилований и покушений на изнасилование за январь — сентябрь 2018 года в Петербурге возросло на 46% по сравнению с тем же периодом 2017 года.