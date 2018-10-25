Вашингтон, 25 октября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Учёные из США предположили, что в эпоху палеолита предки индейцев могли заселять Северную Америку дважды — 15,5 и 14 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Цитата из х/ф «Последний из могикан». Реж. Майкл Манн. 1992. США Сын индейского народа

Исследователи изучили каменные наконечники копий, которые были найдены на месте палеолитической стоянки в штате Техас. Предположительно, эти артефакты были изготовлены 13,5−15,5 тыс. лет назад.

Учёные выдвинули две версии. Согласно одной из них, заселение континента могло происходить двумя волнами — 15,5 и 14 тыс. лет назад. Согласно другому сценарию, технология изготовления орудий была перенята от первых переселенцев, а потом она распространилась по всему континенту.

Отметим, что ране считалось, что первые люди появились в Северной Америке около 13,5 тыс. лет назад.

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