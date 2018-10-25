Нью-Йорк, США, 25 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Американский актёр Дэвид Швиммер опубликовал в своём Twitter видео, на котором он якобы ворует коробку с пивом. Так он отреагировал на то, что подозреваемый в краже алкоголя в Великобритании оказался похожим на актёра.

Цитата из т/с «Друзья». 1994. США Дэвид Швиммер в Роли Росса

https://twitter.com/DavidSchwimmer/status/1055123896909864960

«Офицеры, клянусь, это был не я. Как вы видите, я был в Нью-Йорке. Для трудолюбивой полиции Блэкпула: удачи в вашем расследовании», — подписал Швиммер.

Ролик, в котором актёр спародировал реального вора, стал вирусным — за сутки он собрал более 450 тыс. лайков и свыше 137 тыс. ретвитов. Пользователи признали, что это одна лучших ролей Швиммера. Однако не все поверили в его алиби — фанаты вспомнили эпизоды из сериала «Друзья», в котором актёр сыграл роль Росса.

https://twitter.com/BrianForBrains/status/1055223593502572544

https://twitter.com/Susie61180/status/1055210540547612672

https://twitter.com/PinkRita830/status/1055282760208867328

https://twitter.com/kellyfirehorse/status/1055260203552247808

Ранее полиция британского Блэкпула попросила помощи у пользователей Facebook в опознании подозреваемого в краже пива. Предполагаемый преступник оказался похож на Дэвида Швиммера. Менее чем за сутки под записью оставили более 100 тыс. комментариев, а сам пост стал широко обсуждаемым. Полицейским пришлось выпустить анонс, в котором они рассказали, что не подозревают Швиммера в преступлении.