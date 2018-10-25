Краснодар, 25 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Наводнение в Краснодарском крае не повлияло на работу трассы М-4 «Дон». Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ГК «Российские автомобильные дороги» (ГК Автодор).

Ромашова Елена Трасса М-4

В пресс-службе уточнили, что на маршруте трассы М-4 «Дон» чрезвычайных происшествий и перерывов в движении не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный циклон накрыл Туапсинский район, а затем Апшеронский район и Сочи 24 октября. Вода затопила сотни домов, в зоне бедствия оказались более 72,5 тыс. человек, около 380 человек эвакуированы. Известно о двух погибших. Вода разрушила несколько участков федеральных и региональных дорог, нарушено железнодорожное сообщение. По прогнозам, непогода задержится в регионе на ближайшие сутки.