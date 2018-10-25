Москва, 26 октября, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Как оказалось, фашизм для нынешнего капитализма — это не опасное отклонение от нормы, как пытались когда-то его оценить. Почему фашизм для нынешнего капитализма становится всё более естественным, обсуждает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Змеиное яйцо

Фундаментальное неравенство людей, возможность разделить их на «категории», которые сам человек никогда изменить якобы не сможет, — на такой базе выстраивать людей по принципу «лучше-хуже» — это и есть идеологическая основа фашизма. Всё остальное, включая самые страшные исторические примеры, есть более или менее далеко зашедшие следствия из названной причины.

И хотя сейчас открыто демонстрировать самые неприглядные черты фашизма считается неприличным, но поддерживать его идеологические основы, забывая о том, к чему они могут привести, почему-то нередко бывает вполне респектабельным. Особенно в научной среде, где некоторые недоучившиеся ученые, интерпретируя результаты экспериментов, делают из них далеко идущие выводы и подкрепляют их весьма умозрительными доказательствами. В полной мере это относится к книге «Максимальный репост: как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям» Борислава Козловского, где автор договорился до вполне фашистского вывода о том, что генетика (!) в определенной мере (пред)определяет политические взгляды человека. И неважно, что автор в своих умопостроениях пытается защищать некий либерализм, являющийся, по его мнению, прогрессивной степенью развития хомо сапиенс.

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