Токио, 25 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Учёные из Японии пришли к выводу, что горбатые киты перестают петь песни, когда слышат шум морских судов. Об этом сообщается в журнале PLoS ONE.

tpsdave Кит

Учёные установили под водой записывающие устройства и в течение трёх месяцев фиксировали песни китов и шум от проплывающих мимо кораблей. Ежедневно исследователи записывали песни этих животных.

Выяснилось, что минимальное расстояние до судна, на котором киты продолжают петь, составляет от 1,2 до 1,4 километров. Если это расстояние становилось меньше, то 10 из 12 китов прекращали петь или уменьшали длину песни.

Отмечается, что такое поведение, вероятно, помогает китам адаптироваться к быстро движущемуся источнику шума.

Читайте также: Учёные: киты-белухи рожают детёнышей там же, где родились сами