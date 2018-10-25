Магас, 25 октября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Число туристов, побывавших в Ингушетии, с каждым годом растет. Так, в 2018 году их стало уже на 25 тыс. человек больше, чем годом ранее. Об этом заявил председатель комитета РИ по туризму Беслан Хамхоев, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе главы и правительства региона

(сс) Тимур Агиров Магас. Ингушетия

По его словам, с начала 2018 года гостями Ингушетии стали почти 90 тыс. человек. География туристов обширна, это и гости из регионов России и туристы из-за рубежа. Для них действуют более 25 туристических маршрутов. Только в 2018 году разработано и утверждено еще четыре маршрута в Сунженском, Джейрахском и Малгобекском районах.

Туристический потенциал Ингушетии, как отметил Хамхоев, привлек к сотрудничеству иностранные туристические компании из Израиля, Польши, Египта, Германии и различных российских регионов, заключившие соглашения с республикой на двух международных туристических выставках в Москве в 2018 году.

Напомним, в 2018 году в Ингушетии прошли 10 крупных туристических мероприятий. Среди них гастрономический тур «Мархаш-2018» для болельщиков чемпионата мира по футболу, фестиваль «Сенокос 2018», чемпионат СКФО «Большая Рыбалка» и другие.