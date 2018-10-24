Ереван, 23 ноября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Габриэл Балаян более не занимает пост заместителя министра обороны Армении. Об этом глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян заявил 23 ноября на митинге в Ереване, сообщает «Sputnik Армения».

Родственники без вести пропавших лиц устроили акцию протеста возле здания министерства обороны. Один из протестующих спросил у Кочаряна, почему к ним не выходит замминистра Балаян.

«Балаян снят с должности», — сказал Кочарян.

Мужчина потребовал, чтобы Балаян всё равно вышел к протестующим.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президентАрмении Армен Саркисян освободилДавида Тонояна от должности министра обороны. На его место назначен Вагаршак Арутюнян, который ранее был главным советником премьер-министра Никола Пашиняна.

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