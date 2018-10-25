Москва, 25 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Российская футбольная сборная улучшила свою позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), переместившись с 46-й на 41-ю строчку. Новая версия списка опубликована 25 октября на сайте организации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольные фанаты

Положение команды улучшилось после двух октябрьских матчей Лиги наций, в котором она сыграла вничью со сборной Швеции (0:0) и победила в Сочи турецкую сборную (2:0). На счету российских футболистов — 1433 рейтинговых очка.

Первое место с 1733 очками заняла сборная Бельгии, на одно очко ей уступает команда Франции. Далее идут Бразилия, Хорватия, Англия, Уругвай, Португалия и Швейцария.

Соперники России по Лиге наций — шведская и турецкая сборные — находятся на 17-й и 38-й строчка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА с 49-го на 46-е место после того, как разгромила в товарищеском матче сборную Чехии (5:1) и переиграла сборную Турции (2:1).