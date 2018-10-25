Москва, 25 октября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы находятся под давлением данных по запасам в США. После тестирования отметки $75,15 за баррель североморская смесь Brent немного корректируется в направлении $75.90 за баррель, сообщил ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, легкий американский сорт WTI консолидируется около уровня $65,50 за баррель. Данные американского института нефти указали на рост запасов на 10 млн. баррелей.

«Официальный отчет Министерства энергетики США указал на рост на 6,4 млн. баррелей, при этом участники рынка фокусируют свое внимание на предстоящих санкциях США против Ирана. Число стран и компаний, отказывающихся от иранской нефти, растет и напряжение на рынке возрастает», — подчеркнул эксперт.

По мнению стратега, также производятся оценки реакции Саудовской Аравии на возможные действия США после инцидента в Турции. Модельные оценки показывают, что Brent скорее всего ограничится коррекцией не выше уровня $77 за баррель, а WTI не уйдет выше $67,25 за баррель.

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