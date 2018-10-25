Владивосток, 25 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В ежегодный рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes вошли сразу две представительницы Приморского края. Бывшая первая леди, супруга Сергея Дарькина Лариса Белоброва заняла 14 место, нынешняя врио первая леди края Ирина Герасименко — 24, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Не может быть». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Спрятавшаяся женщина

Читайте также: Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

По версии Forbes состояние актрисы Приморского академического краевого драмтеатра им. М. Горького, супруги экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина Ларисы Белобровой оценивается в $260 млн. Основные активы Белобровой — банк «Приморье» (54%), Находкинская база активного морского рыболовства (61,5%). Во время, когда Дарькин занимал высокие государственные посты — был губернатором края, а затем, после отставки, замминистра регионального развития, Белоброва официально декларировала доход в разы больше своего супруга.

Читайте также: Пятерку самых богатых законодателей Приморья возглавил миллиардер Ахоян

В рейтинг богатейших женщин России попала и нынешняя временно исполняющая обязанности первой леди, супруга Олега Кожемяко Ирина Герасименко. Её состояние оценивается в $180 млн, она заняла 24 место. При этом позиционируется в рейтинге богатейших женщин России Герасименко именно как супруга врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Однако об официальных декларациях Ирины Герасименко ничего не известно.

Вопрос о супруге Кожемяко поднимается в СМИ практически с каждой декларационной или избирательной кампанией.

На официальном сайте администрации Приморского края указано, что Кожемяко женат, воспитывает троих детей.

Читайте также: Губернатор Сахалина заработал за 2017 год 25 млн рублей. О жене ни слова

Однако, являясь губернатором Сахалинской области, в декларации о доходах за 2017 год Олег Кожемяко не сообщил никаких сведений о своей супруге. Сам он задекларировал доход в сумме 25,2 млн рублей. Из транспортных средств у Кожемяко числится только мотоцикл Harley-Davidson XL883N.

Читайте также: В избиркоме Сахалина нет данных о жене Олега Кожемяко и ее доходах

Как сообщало ИА REGNUM, в очередной раз вопрос о наличии у Олега Кожемяко супруги возник в период избирательной кампании в губернаторы Сахалинской области в 2015 году. Тогда корреспондента ИА REGNUM заверили в избиркоме Сахалина, что кандидат в губернаторы Кожемяко не женат.

Сам же Олег Кожемяко заявлял журналистам обратное.

«Я с женой живу с третьего курса, вместе уже 26 лет. У нас двое детей: парень 24 года, дочка учится в девятом классе. Мы двигаемся согласно намеченного курса и пока никуда не собираемся в сторону уходить», — говорил он будучи губернатором Сахалина.

Первую строчку рейтинга Forbes на сегодняшний день занимает глава компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,2 млрд.