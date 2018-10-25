Донецк , Ростовская область, 25 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Ростовской области от бактериального сепсиса погиб младенец. Трагедия произошла в родильном доме Донецка.

Jacoplane Новорождённый в палате интенсивной терапии

Уточняется, что роженица на учёте в женской консультации не состояла. Женщина попала в родильное отделение уже во время схваток. Несмотря на то, что ребёнок появился на свет в срок, у него был недостаток веса. Состояние малыша ухудшалось на глазах.

В помощь донецким медикам в город прибыли ростовские специалисты, но спасти жизнь им не удалось, сообщает источник портала Rostov.ru.

Известно также, что у женщины уже есть дети. О причинах безответственного отношения к беременности неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что развитие инфекций у ребёнка напрямую зависит от состояния здоровья матери. Об этом ранее заявляла профессор Ростовского областного перинатального центра, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктивной медицины Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Ирина Буштырева.

По её словам, если у будущей матери уже есть внутриутробные инфекции‪, то их крайне трудно лечить, как и сложно диагностировать. Точность её наличия можно определить, сделав амниоцентез, то есть прокол через переднюю брюшную стенку, достичь околоплодных вод, провести реакцию на определенные маркеры инфекций. Только тогда можно точно сказать, инфицирован плод или нет. Считается, что если плод инфицирован, то нужно выбрать быстрое родоразрешение, то есть не упустить момент и спасти младенца.