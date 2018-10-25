Рим, 25 октября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Решение Еврокомиссии отклонить проект бюджета Италии, разработанный правящими партиями в соответствии со своими предвыборными обещаниями, означает отмену демократии в Евросоюзе, отмечает обозреватель Il Giornale Алессандро Ньокки в четверг, 25 октября.

Цитата из х/ф «Репетиция оркестра». Реж. Федерико Феллини. 1978. Италия Я вам покажу демократию!

Технократов, которые принимали решение об отклонении проекта бюджета, никто из граждан Италии на их посты не выбирал — в отличие от правительства Италии, которое было избрано народом, отмечает автор.

Возникает вопрос, какой смысл участвовать в демократической процедуре голосования, если люди, которых никто не выбирал, могут отклонить программу действий, предложенную правительством, поддержанным большинством, отмечает Ньокки.

А еще один важный вопрос заключается в том, что неясно, кто же является подлинными хозяевами Италии — граждане страны или европейские технократы, добавляет автор.

Во вторник, 23 октября, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года. Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета.

В правительстве отвечают, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет. Вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо заявил, что правительство не намерено ни «сдаваться», ни «останавливаться».

Еврокомиссию не устраивает, что правительство Италии планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). Эти средства правительство предполагает потратить на исполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и введение дохода от гражданства.

В правительстве Италии считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, что подтверждается экономическими итогами последних лет, и нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру.

Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

В случае, если Италия откажется пересматривать проект бюджета по требованию Еврокомиссии, ей грозят санкции. Кроме того, ожидается падение биржевых индексов.

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